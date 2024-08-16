Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 4,15 гр
- Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,850,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе AURORA за 100000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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