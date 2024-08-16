20 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе AURORA за 100000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность UNC (6) AU (8) XF (27) VF (13) F (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (11) XF40 (6) VF35 (5) VF25 (3) Сервис NGC (3) PCGS (1)

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