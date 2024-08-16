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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 4,15 гр
  • Чистого серебра (0,1158 oz) 3,6022 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,850,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе AURORA за 100000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • НИКО (2)
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1406 RUB
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1116 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - October 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF35
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Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 20 копеек 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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