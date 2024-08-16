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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (214) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8484 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1814 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1814 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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