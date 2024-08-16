Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1814 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (214) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1814 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8484 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?
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