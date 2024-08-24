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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1814 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1814 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1814 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1814
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1814 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 10 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1814 ИМ ПС на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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