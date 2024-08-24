Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1814 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1814
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1814 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 10 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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