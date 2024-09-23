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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1803 года ЕМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1803 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1803 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 297,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1803 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1803 ЕМ на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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