2 копейки 1803 года ЕМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1803 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (3) AU (15) XF (26) VF (19) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (6) XF45 (4) XF40 (6) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (1) BN (6) Сервис RNGA (1) NGC (4) PCGS (3)

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