Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1803 года ЕМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 297,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1803 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF35 PCGS
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45
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Дата 6 апреля 2022
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Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF35 PCGS
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Сохранность MS62 BN NGC
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