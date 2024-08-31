2 копейки 1824 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1824 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8524 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 750 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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