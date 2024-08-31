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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1824 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1824 года ЕМ ПГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1824 года ЕМ ПГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,292,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1824 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8524 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 750 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Pars Coins - August 15, 2023
Продавец Pars Coins
Дата 15 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1824 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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