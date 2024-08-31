Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1824 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,292,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1824 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8524 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 750 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Pars Coins
Дата 15 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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