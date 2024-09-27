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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1816 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1816 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1816 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1816 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
984 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
987 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
******
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе AURORA - June 15, 2016
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS65
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS65
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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