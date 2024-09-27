2 копейки 1816 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1816 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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