Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1816 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1816 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
984 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS65
Цена
******
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Где продать?
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