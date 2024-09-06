Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1818 года КМ ДБ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (215) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком КМ ДБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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