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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1818 года КМ ДБ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1818 года КМ ДБ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1818 года КМ ДБ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (215) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком КМ ДБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ ДБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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