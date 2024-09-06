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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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