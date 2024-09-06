Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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