2 копейки 1819 года КМ ДБ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1819 года со знаком КМ ДБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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