2 копейки 1825 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Coins.ee за 380 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность UNC (39) AU (22) XF (8) VF (6) F (1) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS63 (7) MS62 (15) MS61 (9) AU58 (7) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) BN (37) Сервис ННР (15) NGC (19) RNGA (3) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (10)

Coins.ee (2)

CoinsNB (1)

Katz (3)

Künker (1)

MS67 (15)

MUNZE (5)

New York Sale (2)

Niemczyk (1)

Rare Coins (17)

RedSquare (1)

Russiancoin (13)

SINCONA (1)

Александр (2)

Денга1700 (4)

Империя (1)

Имперская монета (6)

Русское Наследие (9)