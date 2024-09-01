Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1825 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 73,856,250
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Coins.ee за 380 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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