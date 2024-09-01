Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1825 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1825 года ЕМ ПГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1825 года ЕМ ПГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 73,856,250

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Coins.ee за 380 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (10)
  • Coins.ee (2)
  • CoinsNB (1)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • MS67 (15)
  • MUNZE (5)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (17)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (13)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Русское Наследие (9)
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ПГ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1825 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск