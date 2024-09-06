2 копейки 1822 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1822 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Александр за 850 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность UNC (19) AU (34) XF (30) VF (6) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (5) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (9) XF40 (4) VF30 (2) DETAILS (6) RB (1) BN (12) Сервис RNGA (8) ННР (1) NGC (5)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Coins.ee (4)

COINSNET (1)

Höhn (1)

Katz (9)

Künker (1)

MS67 (2)

MUNZE (3)

Rare Coins (23)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

Александр (5)

Империя (2)

Имперская монета (18)

Монеты и Медали (5)

Русское Наследие (12)