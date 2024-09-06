Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1822 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1822 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Александр за 850 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
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Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
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Где продать?
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