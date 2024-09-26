2 копейки 1810 года КМ ПБ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком КМ ПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) RD (1)