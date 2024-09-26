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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года КМ ПБ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ ПБ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ ПБ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком КМ ПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS65 RD
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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