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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1825 года ЕМ ИК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1825 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1825 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 73,856,250

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 RB RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИК на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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