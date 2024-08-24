2 копейки 1825 года ЕМ ИК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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