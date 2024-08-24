Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1825 года ЕМ ИК (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 73,856,250
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
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