2 копейки 1818 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 65 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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