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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1818 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 2 копейки 1818 года СПБ Без инициалов минцмейстера - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1818 года СПБ Без инициалов минцмейстера - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 65 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 2 копейки 1818 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 2 копейки 1818 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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