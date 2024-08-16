Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1818 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 65 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск