Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1825 года ЕМ ИШ (Россия, Александр I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 73,856,250
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ИШ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5544 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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