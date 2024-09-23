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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1825 года ЕМ ИШ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1825 года ЕМ ИШ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1825 года ЕМ ИШ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 73,856,250

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ИШ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5544 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF40
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 ЕМ ИШ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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