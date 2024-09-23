2 копейки 1825 года ЕМ ИШ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком ЕМ ИШ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5544 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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