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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1818 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1818 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1818 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 5000 RUB. Торги состоялись 25 января 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (2)
  • Империя (1)
Россия 2 копейки 1818 ЕМ ФГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ ФГ на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1818 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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