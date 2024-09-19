Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1818 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 5000 RUB. Торги состоялись 25 января 2019.
Сохранность
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