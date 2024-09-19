2 копейки 1818 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 5000 RUB. Торги состоялись 25 января 2019.

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