Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1811 года СПБ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (16)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Goldberg (1)
- Katz (18)
- Künker (4)
- MUNZE (10)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (9)
- Rauch (1)
- RedSquare (8)
- Roma Numismatics (3)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (3)
- Stack's (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
- WDA - MiM (2)
- Александр (12)
- Денга1700 (30)
- Империя (1)
- Имперская монета (15)
- Монеты и Медали (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск