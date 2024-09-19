2 копейки 1811 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

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