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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1811 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1811 года СПБ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1811 года СПБ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1811 СПБ ПС на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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