Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1812 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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