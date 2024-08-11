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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1812 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1812 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1812 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 BN CGC
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1812 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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