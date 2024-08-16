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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1819 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1819 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1819 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,468,750

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1819 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Aste - April 5, 2024
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Aste - April 5, 2024
Продавец Aste
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1819 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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