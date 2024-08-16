Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1819 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,468,750
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1819 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Александр за 500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
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