Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1812 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (298) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Русское Наследие за 600 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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