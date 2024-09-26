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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1812 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1812 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1812 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (298) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Русское Наследие за 600 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 КМ АМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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