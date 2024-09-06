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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1813 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1813 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (203) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2258 проданному на аукционе Numisbalt за 575 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF45 CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
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Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1813 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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