2 копейки 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2258 проданному на аукционе Numisbalt за 575 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

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