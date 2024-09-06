Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1813 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (203) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2258 проданному на аукционе Numisbalt за 575 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF45 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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