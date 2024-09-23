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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1822 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1822 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1822 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1822 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1553 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1822 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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