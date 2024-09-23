2 копейки 1822 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1822 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1553 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) RB (1) Сервис NGC (1)