Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1803 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1803 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61
Цена
1152 $
Цена в валюте аукциона 89000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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