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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1803 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1803 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1803 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1803 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
775 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61
Цена
1152 $
Цена в валюте аукциона 89000 RUB
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе MUNZE - October 28, 2020
Продавец MUNZE
Дата 28 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе MUNZE - August 12, 2020
Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1803 КМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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