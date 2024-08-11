Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1817 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1817 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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