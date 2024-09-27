Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
886 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
920 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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