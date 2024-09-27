2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (1) UNC (31) AU (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (4) MS63 (9) MS62 (7) AU53 (2) RD (2) RB (1) BN (13) PL (1) Сервис RNGA (4) ННР (2) NGC (9) PCGS (3)

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