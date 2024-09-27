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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
886 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
920 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - September 13, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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