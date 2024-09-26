2 копейки 1811 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность UNC (217) AU (116) XF (62) VF (19) Нет оценки (34) Сохранность (слабы) MS65 (9) MS64 (22) MS63 (53) MS62 (46) MS61 (33) MS60 (6) AU58 (12) AU55 (12) AU53 (5) AU50 (7) XF45 (4) XF40 (5) VF35 (4) VF25 (1) DETAILS (7) BN (163) Сервис PCGS (24) ННР (35) NGC (73) RNGA (26) CGC (10)

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