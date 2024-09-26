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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1811 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1811 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1811 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (455) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 151 EUR
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Ghiglione 1885 - April 1, 2024
Продавец Ghiglione 1885
Дата 1 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1811 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1811 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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