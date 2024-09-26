Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1811 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (455) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.
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Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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