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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года ЕМ НМ. Реверс образца 1811 года (Россия, Александр I)

Разновидность: Реверс образца 1811 года

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ Реверс образца 1811 года - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ Реверс образца 1811 года - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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