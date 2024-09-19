2 копейки 1812 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 2000 CHF. Торги состоялись 18 октября 2020.

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