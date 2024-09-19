Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1812 года СПБ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 2000 CHF. Торги состоялись 18 октября 2020.
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Дата 2 мая 2024
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Сохранность AU
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Дата 24 декабря 2023
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Сохранность AU50 PCGS
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