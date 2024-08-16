Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1811 года ЕМ НМ. Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 127,003,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (206) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Александр за 950 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (46)
- Baldwin's (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (5)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (1)
- Katz (21)
- Künker (2)
- MARCINIAK (2)
- MS67 (14)
- MUNZE (9)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (27)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (22)
- SINCONA (3)
- Solidus Numismatik (1)
- WCN (1)
- Александр (10)
- Денга1700 (3)
- Имперская монета (20)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (11)
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск