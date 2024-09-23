2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Узкий венок (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Узкий венок. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2022.

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