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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Узкий венок (Россия, Александр I)

Разновидность: Узкий венок

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Узкий венок - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Узкий венок - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 79,364,050

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Узкий венок. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
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  • Rare Coins (3)
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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