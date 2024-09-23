Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Узкий венок (Россия, Александр I)
Разновидность: Узкий венок
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 79,364,050
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Узкий венок. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2022.
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