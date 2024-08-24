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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1812 года СПБ ПС. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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