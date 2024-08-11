Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года КМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком КМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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