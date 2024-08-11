2 копейки 1810 года КМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком КМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность AU (1) XF (5) VF (8) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (2) VF35 (1) Сервис PCGS (1)