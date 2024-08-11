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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года КМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком КМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (2)
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
569 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 2 копейки 1810 КМ МК на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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