2 копейки 1811 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность UNC (10) AU (57) XF (25) VF (22) Нет оценки (26) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (4) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (7) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (6) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (2) BN (17) Сервис NGC (15) PCGS (2)

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