Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1811 года СПБ МК (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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