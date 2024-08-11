Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность MS62 RB
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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