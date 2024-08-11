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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года СПБ ФГ "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность MS62 RB
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе La Galerie Numismatique - December 18, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 18 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе La Galerie Numismatique - September 13, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 13 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ФГ на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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