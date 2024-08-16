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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1819 года КМ АД (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1819 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1819 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1819 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2117 проданному на аукционе Numisbalt за 500 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе MS67 - August 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1819 КМ АД на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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