Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1819 года КМ АД (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1819 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2117 проданному на аукционе Numisbalt за 500 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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