2 копейки 1819 года КМ АД (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1819 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2117 проданному на аукционе Numisbalt за 500 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

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