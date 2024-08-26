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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1824 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1824 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1824 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1824 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5383 RUB
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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