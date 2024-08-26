Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1824 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1824 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5383 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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