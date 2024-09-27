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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1825 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1825 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1825 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1825 КМ АМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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