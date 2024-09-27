Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1825 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1825 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе MS67 за 77500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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