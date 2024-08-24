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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1818 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1818 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,625,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7280 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Aste - April 5, 2024
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Aste - April 5, 2024
Продавец Aste
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1818 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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