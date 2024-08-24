Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,625,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7280 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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