2 копейки 1818 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7280 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

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