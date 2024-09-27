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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1812 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1812 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Numisbalt за 400 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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