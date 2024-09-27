Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Numisbalt за 400 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
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Дата 25 января 2024
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Дата 10 декабря 2023
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Сохранность MS63 BN NGC
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Сохранность AU55 BN ННР
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Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 10 сентября 2023
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Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Где продать?
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