2 копейки 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Numisbalt за 400 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

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