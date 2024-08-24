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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1824 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1824 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1824 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1824 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Александр за 350000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
3832 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 2 копейки 1824 КМ АМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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