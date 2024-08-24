Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1824 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1824 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Александр за 350000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
3832 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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