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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Широкий венок (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкий венок

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Широкий венок - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Широкий венок - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 79,364,050

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Широкий венок. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 863 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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