Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Широкий венок (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкий венок
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 79,364,050
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Широкий венок. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 863 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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