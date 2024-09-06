2 копейки 1810 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Широкий венок (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Широкий венок. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 863 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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