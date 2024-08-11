2 копейки 1823 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1823 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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