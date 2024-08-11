Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1823 года ЕМ ПГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1823 года со знаком ЕМ ПГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1163 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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