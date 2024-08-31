Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1823 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,935,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1823 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Katz Auction за 375 EUR. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- COINSTORE (2)
- Katz (6)
- MS67 (5)
- MUNZE (3)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (9)
- Rauch (3)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (10)
- Stack's (1)
- WAG (1)
- Александр (2)
- Денга1700 (2)
- Империя (3)
- Имперская монета (6)
- Русское Наследие (33)
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск