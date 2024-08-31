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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1823 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1823 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1823 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,935,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1823 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1641 проданному на аукционе Katz Auction за 375 EUR. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1823 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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