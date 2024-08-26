2 копейки 1813 года СПБ ПС. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком СПБ ПС. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Русское Наследие за 2500 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

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