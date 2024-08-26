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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1813 года СПБ ПС. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1813 года СПБ ПС Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1813 года СПБ ПС Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком СПБ ПС. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Русское Наследие за 2500 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Где продать?

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