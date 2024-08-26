Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1816 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (196) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1816 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе The New York Sale за 3250 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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