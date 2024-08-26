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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1816 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1816 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1816 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (196) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1816 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе The New York Sale за 3250 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1816 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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