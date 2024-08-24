Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1822 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,867,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1822 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 999 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 180 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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