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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1822 года ЕМ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1822 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1822 года ЕМ ФГ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,867,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1822 года со знаком ЕМ ФГ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 999 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 180 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1822 ЕМ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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