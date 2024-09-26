Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1816 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 64,150,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1816 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Редкие Монеты за 440 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 21 января 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
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Где продать?
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