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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1816 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1816 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1816 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 64,150,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1816 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Редкие Монеты за 440 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1816 ЕМ НМ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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