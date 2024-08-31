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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1811 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1811 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1811 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8117 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF DETAILS
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ ПС на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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