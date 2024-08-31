2 копейки 1811 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8117 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.

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