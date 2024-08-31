Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1811 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8117 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.
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Дата 2 марта 2023
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Дата 3 октября 2021
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