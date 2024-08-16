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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1818 года КМ АД (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1818 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1818 года КМ АД - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
2059 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 2 копейки 1818 КМ АД на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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