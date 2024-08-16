Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1818 года КМ АД (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1818 года со знаком КМ АД. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
2059 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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