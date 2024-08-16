2 копейки 1810 года СПБ ПС "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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