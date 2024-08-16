Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года СПБ ПС "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Знак (1)
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU53
Цена
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