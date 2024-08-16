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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года СПБ ПС "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года СПБ ПС "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года СПБ ПС "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Rare Coins (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ ПС на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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